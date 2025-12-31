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Signage SolutionsÉcran pour murs vidéo

BDL5586XL/00

Créez de fantastiques murs vidéo
Impressionnez votre public avec de fantastiques murs vidéo. Dotés d'un cadre ultra-fin pour un plaisir visuel inégalé, nos écrans communiquent vos messages marketing avec élégance.
Voir tous les avantages

avec un écran au cadre ultra-fin

Créez de fantastiques murs vidéo

  • 140 cm

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

  • 500 cd/m²

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Conception sans châssis pour des murs vidéo à couper le souffle

Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 5 x 5 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.

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