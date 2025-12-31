ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Découvrez un nouveau monde d'interaction
  • Découvrez un nouveau monde d'interaction
  • Découvrez un nouveau monde d'interaction
  • Découvrez un nouveau monde d'interaction
  • Découvrez un nouveau monde d'interaction
  • Découvrez un nouveau monde d'interaction

Plus offert 

Moniteur LCD

BDL6545AT/00

Découvrez un nouveau monde d'interaction
La participation du public atteint un tout autre niveau avec cet écran LCD Full HD 165 cm (65"). Tout est possible avec vos propres applications tactiles !
Voir tous les avantages

avec l'écran LCD Multi-Touch

Découvrez un nouveau monde d'interaction

  • 165 cm (65")

  • Tactile multipoint

  • Full HD

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

Fente Open Pluggable Specification

Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés