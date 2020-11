Tondez ou rasez en toute confiance l'ensemble de votre corps

Cet appareil est conçu pour être sécuritaire et confortable sur les aisselles, le torse, les abdominaux, le dos, les épaules, l'aine et les jambes. Le système de protection de la peau saisit et coupe les poils de différentes longueurs et vous permet de n'utiliser qu'un seul outil pour tous vos besoins, sans extrémités tranchantes.