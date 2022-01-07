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  • Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
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regular

Bodygroom Series 5000Tondeuse aine et corps étanche

BG5020/15

4.5
| (6) Critiques | 100% recommandent ce produit
Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture
The Series 5000 is designed to power through hair without compromise on skin comfort, even in hard-to-reach areas like the back. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim with the 3, 5 or 7mm length combs.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque préférée de soins de toilette électriques pour hommes au monde1

Technologie de suivi des contours 2D respectueuse de la peau

Tondeuse corps complète, sans danger même sous la ceinture

  • 3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 60 min d'autonomie, 1 h de charge

  • Accessoire spécial dos

Tondeuse pour tout le corps en un seul produit

Tondeuse pour tout le corps en un seul produit

Vous pouvez désormais utiliser un même outil pour entretenir en toute confiance toutes les zones de votre corps. Cette tondeuse corps Philips pour hommes coupe les poils à 3 hauteurs différentes, pour des résultats nets et uniformes sur le dos, les épaules, la poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l’aine et les jambes.

Entretenez les zones difficiles à atteindre grâce à l’accessoire spécial dos

Entretenez les zones difficiles à atteindre grâce à l’accessoire spécial dos

Élimine facilement les poils du dos. Cet accessoire est spécialement conçu pour le dos.

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

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4.5

sur 5

6

Critiques

100%

recommandent ce produit

2
1

07/01/2022

Canada

Canada

Ce rasoir permet de me raser le dos!

La rallonge pour se raser le dos et de me faire la barbe!

Avantages

Permet de se raser le dos!

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer

18/04/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Meilleur que le rasoir et la tondeuse à cheveux

Il ne rase pas d'aussi près qu'un rasoir et donc évite les boutons de rasage. Offre un rasage plus confortable qu'une tondeuse à cheveux, donc pas d'iritation. Beaucoup plus rapide que les autres options.

Avantages

Rapide, confortable, facilite le rasage sans aide, pas de boutons de rasage.

Inconvénients

Ne vient pas avec un étui.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

18/01/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Leger et fiable

Rasoir parfait pour le corps. Aucuns risque de se couper ou érafler la peau, même dans les endroits les plus sensibles. Super bon rapport qualité/prix

Avantages

Lerger

Inconvénients

Pas de sac de transport fourni avec ce modèle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 