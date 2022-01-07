Garantie de 2 ans
3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm
Rasoir 2D avec suivi des contours
60 min d'autonomie, 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Vous pouvez désormais utiliser un même outil pour entretenir en toute confiance toutes les zones de votre corps. Cette tondeuse corps Philips pour hommes coupe les poils à 3 hauteurs différentes, pour des résultats nets et uniformes sur le dos, les épaules, la poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l’aine et les jambes.
Élimine facilement les poils du dos. Cet accessoire est spécialement conçu pour le dos.
La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.
4.5
sur 5
6
Critiques
100%
recommandent ce produit
Alain7800
07/01/2022
Canada
Ce rasoir permet de me raser le dos!
La rallonge pour se raser le dos et de me faire la barbe!
Avantages
Permet de se raser le dos!
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/13 Showerproof groin and body trimmer
Bross3
18/04/2021
Canada
Acheteur vérifié
Meilleur que le rasoir et la tondeuse à cheveux
Il ne rase pas d'aussi près qu'un rasoir et donc évite les boutons de rasage. Offre un rasage plus confortable qu'une tondeuse à cheveux, donc pas d'iritation. Beaucoup plus rapide que les autres options.
Avantages
Rapide, confortable, facilite le rasage sans aide, pas de boutons de rasage.
Inconvénients
Ne vient pas avec un étui.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Jay1981
18/01/2021
Canada
Acheteur vérifié
Leger et fiable
Rasoir parfait pour le corps. Aucuns risque de se couper ou érafler la peau, même dans les endroits les plus sensibles. Super bon rapport qualité/prix
Avantages
Lerger
Inconvénients
Pas de sac de transport fourni avec ce modèle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.