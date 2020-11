Agrippe fermement les poils, même les plus fins

Le manche en forme de S facilite le positionnement de l'appareil sur tout le corps. La tête plus large à disques en céramique épile au plus près de la peau en agrippant même les poils fins pour un résultat rapide et de longue durée. Utilisation sur peau sèche ou humide; 1 accessoire inclus. Voir tous les avantages