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Plus offert 

Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE610/00

1.8
| (5) Critiques

1 récompense

Attrape fermement les poils, même les plus fins
La poignée en forme de S vous permet de passer facilement l'épilateur sur tout le corps. Sa tête large équipée de disques en céramique épile près de la peau, afin d'attraper les poils les plus fins, pour des résultats rapides et durables. Utilisation sous l'eau ou à sec, avec 1 accessoire.
Voir tous les avantages

Facile à manier, pour des résultats durables, sans effort

Attrape fermement les poils, même les plus fins

  • Pour les jambes, le corps et le visage

  • 1 accessoire

  • Sans fil et rechargeable

  • Poignée en forme de S

Poignée en forme de S pour plus de maniabilité sur tout le corps

La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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1.8

sur 5

5

Critiques

5
4
2

20/05/2019

Canada

Canada

bon rapport qualité prix

Fait du bruit, mais fait bien la job. Manque accessoire pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche

31/07/2018

Canada

Canada

durabilité médiocre

après un an, il est défectueux (les têtes ne tournent plus)et ça fait 2 semaines que j'ai écrit et aucune réponse et je reçois ce sondage!!!

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche

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08/09/2021

Canada

Canada

Fonctionnalité

Après la 1e utilisation, j’ai remarqué que la majorité des poils n’étaient pas enlevés! Très bruyant et très déçu du produit!

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/01 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide

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