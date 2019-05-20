Garantie de 2 ans
Plus offert
BRE610/00
Pour les jambes, le corps et le visage
1 accessoire
Sans fil et rechargeable
Poignée en forme de S
La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.
La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Récompenses
1.8
sur 5
5
Critiques
Mary020
20/05/2019
Canada
bon rapport qualité prix
Fait du bruit, mais fait bien la job. Manque accessoire pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
FranceLu
31/07/2018
Canada
durabilité médiocre
après un an, il est défectueux (les têtes ne tournent plus)et ça fait 2 semaines que j'ai écrit et aucune réponse et je reçois ce sondage!!!
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Roy15
08/09/2021
Canada
Fonctionnalité
Après la 1e utilisation, j’ai remarqué que la majorité des poils n’étaient pas enlevés! Très bruyant et très déçu du produit!
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/01 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE610/01 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide