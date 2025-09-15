Critères de recherche

    • Rasage précis. Même dans les zones difficiles d'accès. Rasage précis. Même dans les zones difficiles d'accès. Rasage précis. Même dans les zones difficiles d'accès.

      Lady Shaver Series 8000 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

      BRL159/00

      Rasage précis. Même dans les zones difficiles d'accès.

      Notre rasoir féminin haut de gamme, doté d'une tête flexible et d'un éclairage LED. Pour vous offrir une expérience extraordinaire. Cette édition spéciale corps entier offre des solutions d'épilation pour le visage, le corps et le maillot. Testé dermatologiquement.

      Lady Shaver Series 8000 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

      Lady Shaver Series 8000
      Lady Shaver Series 8000

      Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

      Rasage précis. Même dans les zones difficiles d'accès.

      Rasez-vous en douceur et prenez soin de vous : vous le méritez bien.

      • Éclairage LED, tête flexible
      • Pour les jambes, le corps et le maillot
      • + 6 accessoires
      • Jusqu'à 100 min d'autonomie
      Élimine les poils de 0,2 mm pour un rasage doux et impeccable.

      Élimine les poils de 0,2 mm pour un rasage doux et impeccable.

      Système à 3 lames avec tête flexible pour un rasage impeccable, en douceur et sans irritations. Le rasoir est doté d'embouts de tondeuse barbe double face qui pré-taillent tous les poils. La grille de rasage avec ouvertures en forme de losange est conçue pour raser les poils pré-taillés en un passage.

      La tête flexible glisse parfaitement sur vos courbes.

      La tête flexible glisse parfaitement sur vos courbes.

      Découvrez notre premier rasoir féminin Philips doté d'une tête de rasage flexible, conçue pour vos courbes.*** La tête flexible glisse parfaitement sur vos courbes pour un rasage de près impeccable. Et pour les endroits difficiles à atteindre ? Aucun problème. Elle suit les contours de votre corps et un éclairage LED vous aide à repérer tous les poils. Personnalisez votre rasage avec les deux vitesses pour mieux contrôler la vitesse et l'intensité de votre épilation.

      Éclairage LED. Repérez les poils. Rasez-les.

      Éclairage LED. Repérez les poils. Rasez-les.

      Parce que votre peau mérite le meilleur. Le nouveau rasoir féminin avec éclairage LED intégré capture tous les poils.

      Moins d'irritations, moins de rougeurs, plus de confort pour votre peau.**

      Moins d'irritations, moins de rougeurs, plus de confort pour votre peau.**

      Dites adieu aux irritations et aux rougeurs dues au rasage : 80 % des femmes déclarent avoir la peau lisse et sans irritation après utilisation.** Testé dermatologiquement sur les peaux sensibles.

      Sur peau humide sous la douche. Sur peau sèche en déplacement.

      Sur peau humide sous la douche. Sur peau sèche en déplacement.

      Dans votre salle de bain ou en déplacement, il s'intègre parfaitement à votre routine. Sur peau sèche ou humide, c'est à vous de choisir.

      Rapide et facile. Sans cordon d'alimentation. Jusqu'à 100 min d'autonomie.

      Rapide et facile. Sans cordon d'alimentation. Jusqu'à 100 min d'autonomie.

      Conçu pour s'adapter à la pousse du poil. Rasez dans les deux sens : vers le haut, vers le bas, c'est fait ! Aucun cordon d'alimentation n'entrave vos mouvements : vous atteignez facilement toutes les zones, des aisselles aux jambes en passant par les orteils. Bénéficiez d'une autonomie de 100 minutes maximum avec une seule charge. Aucune interruption.

      Visage, corps, maillot : un seul kit pour un soin complet.

      Visage, corps, maillot : un seul kit pour un soin complet.

      Visage, corps, maillot : un seul kit pour tous vos besoins en matière d'épilation. La confiance en toute simplicité. Étape 1 : Exfoliez pour éliminer les peaux mortes et éviter les poils incarnés. Étape 2 : Pré-taillez les poils les plus longs et rasez-les. Étape 3 : Utilisez la tête de tondeuse bikini pour les retouches. Étape 4 : Retirez les poils indésirables à l'aide de l'épilateur spécial visage.

      Tellement facile ! Avec l'épilateur spécial visage.

      Tellement facile ! Avec l'épilateur spécial visage.

      Découvrez une épilation du visage de près mais en douceur. Conçu pour des performances optimales, avec lumière circulaire complète et miroir. Pas de duvet. Pas de souci.

      Rasez, taillez et stylisez la zone du maillot avec la tête de tondeuse bikini.

      Rasez, taillez et stylisez la zone du maillot avec la tête de tondeuse bikini.

      Personnalisez votre routine spéciale maillot : taillez et stylisez en toute confiance grâce à la tête de tondeuse bikini et au sabot bikini inclus.

      Testé dermatologiquement sur peau sensible.

      Testé dermatologiquement sur peau sensible.

      Quand la technologie s'allie au soin, pour une peau éclatante et un confort optimal. Conçu pour offrir douceur et soin, parce que vous méritez une expérience extraordinaire.

      Pièces en plastique fabriquées avec plus de 55 % de plastique recyclé.

      Pièces en plastique fabriquées avec plus de 55 % de plastique recyclé.

      Pièces en plastique fabriquées avec plus de 55 % de plastique recyclé, emballage à base de papier et aucun adaptateur dans la boîte. Un achat unique qui dure des années.**** Une grille de rasage, une année entière de rasage sans effort.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Trousse
        Oui
        Tête de tondeuse bikini
        Oui
        Sabot de coupe pour bikini
        Oui
        Sabot de coupe
        Oui
        Gant exfoliant
        Oui
        Épilateur spécial visage
        Oui

      • Alimentation

        Type de batterie
        Li-ion
        Temps de charge
        1  heure(s)
        Autonomie des piles
        Jusqu'à 100 min

      • Spécificités techniques

        Tension
        5 V / 7,5 W
        Câble USB-A
        Oui
        Adaptateur secteur
        Non

      • Caractéristiques

        Réglages de vitesse
        2 réglages
        Éclairage LED intégré
        Oui

      • Entretien

        Garantie de 2 ans
        Oui

      • Facile d'utilisation

        À sec ou avec de la mousse
        Oui
        Sans fil
        Oui
        Charge
        Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Performances

        Tête flexible
        Oui
        Système à 3 lames
        Oui
        Bords arrondis
        Oui
        Testé dermatologiquement
        Oui

      • Design

        Poignée antidérapante
        Oui

      • 76,2 % sont d'accord, HPT Pays-Bas, n = 42, 2025.
      • * par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n = 49, 2021.
      • ** De gauche à droite.
      • *** Avec garantie de 2 ans.

