    • Coupe rapide et précise Coupe rapide et précise Coupe rapide et précise

      Beard Trimmer 3000 Series Tondeuse à barbe avec lames à bords arrondis

      BT3617/15

      Note globale / 5
      • Critiques Critiques

      Coupe rapide et précise

      Alliez rapidité et confort. Nos pointes arrondies offrent une coupe douce, tandis que les lames auto-affûtées permettent une taille rapide sans repasser plusieurs fois sur la même zone. Et avec 20 hauteurs de coupe, vous obtenez la précision souhaitée.

      Voir tous les avantages
      Prix au détail conseillé: $ 39.99

      Beard Trimmer 3000 Series Tondeuse à barbe avec lames à bords arrondis

      Coupe rapide et précise

      Pour un résultat uniforme tout en douceur

      • Lames à bords arrondis
      • 20 hauteurs de coupe
      • Pas de 0,5 mm
      • 100 % étanche
      • Jusqu'à 60 minutes d'autonomie
      Conçu pour une utilisation confortable et efficace

      Conçu pour une utilisation confortable et efficace

      Les lames auto-affûtées aux bords arrondis sont conçues pour respecter la peau et offrir une coupe confortable, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

      Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

      Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

      Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 20 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

      Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

      Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

      Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.

      Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile

      Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile

      La tondeuse étant 100 % lavable, il vous suffit de la rincer sous le robinet pour en faciliter l'entretien.

      Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe

      Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe

      Sa poignée ergonomique à 360°, fine et maniable, vous offre une prise en main confortable et un contrôle absolu pour soigner chaque détail de votre style.

      Des performances constantes et optimales, du début à la fin

      Des performances constantes et optimales, du début à la fin

      Notre batterie lithium durable offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie, pour une expérience de coupe puissante, sans interruption.

      Gardez un œil sur la charge

      Gardez un œil sur la charge

      L'indicateur lumineux vous informe de l'état de la batterie et vous indique lorsqu'elle est complètement chargée, afin que vous soyez toujours prêt pour la prochaine utilisation.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Pratique
        • USB-A (adaptateur non inclus)
        • Brossette de nettoyage

      • Alimentation

        Autonomie
        60 min
        Type de batterie
        Li-ion
        Charge
        • 4 heures
        • Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Niveau de la batterie
        Témoin de charge
        Utilisation
        Sans fil

      • Design

        Finition
        Ardoise foncée
        Manche
        Forme ergonomique

      • Entretien

        Garantie
        Jusqu'à 5 ans*

      • Facile d'utilisation

        Sans entretien
        Aucune huile pour lame nécessaire
        Étanchéité
        À sec ou avec de la mousse

      • Récapitulatif

        Partie du corps
        Barbe
        Outils et accessoires
        2
        Hauteurs de coupe
        0,5 à 10 mm
        Pas
        20
        Solution
        Taille

      • Kit coiffeur

        Lame de coupe
        Lames auto-affûtées

      • Sabots

        Barbe
        Court (0,5 à 10 mm)

