Garantie de 2 ans
BT5205/16
Pas de 0,2 mm
Lames 100 % métal
70 min d'autonomie pour 1 h de charge
Guide de coupe dynamique
Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.
Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.
Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.
Récompenses
4.3
sur 5
3
Critiques
Danpaq
11/09/2023
Canada
Acheteur vérifié
Facile a utiliser, garde sa charge longtemps.
Très satisfait du produit. Beaucoup d’ajustements.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours
Master8
10/06/2022
Canada
Acheteur vérifié
Très bien
Va très bien. Bonne batterie. Plusieurs choix de coupe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cricriparadis
28/01/2020
Canada
Bonne tondeuse mais pas pour les barbes longues
Parce que le grand peigne est trop long et rend la tonte de la moustache très difficile.
Avantages
Facile à manier. Socle utile. Efficace pour les barbes courtes (plus courtes que 10mm)
Inconvénients
Le peigne pour les longues barbes est trop long donc très difficile de se tondre la moustache.
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Par rapport aux précédents modèles Philips