Lames haute performance et douces pour la peau, pour une tonte parfaite

Vous obtenez une coupe parfaite et néanmoins protégée, jour après jour. Les lames en acier de la tondeuse à barbe se frottent légèrement l'une contre l'un de l'autre pour s'affûter alors qu'elles rasent, de sorte qu'elles demeurent aiguisées et efficaces. Leurs extrémités et celles des peignes de coupe sont arrondies pour éviter les irritations de la peau.