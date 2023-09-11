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  • Une coupe uniforme sans effort
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Beardtrimmer series 5000Tondeuse barbe de 3 jours

BT5205/16

4.3
| (3) Critiques

2 Récompenses

Une coupe uniforme sans effort
Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.
Voir tous les avantages

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Une coupe uniforme sans effort

  • Pas de 0,2 mm

  • Lames 100 % métal

  • 70 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe dynamique

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-961262
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Notation globale

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4.3

sur 5

3

Critiques

4
2
1

11/09/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Facile a utiliser, garde sa charge longtemps.

Très satisfait du produit. Beaucoup d’ajustements.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

10/06/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très bien

Va très bien. Bonne batterie. Plusieurs choix de coupe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

28/01/2020

Canada

Canada

Bonne tondeuse mais pas pour les barbes longues

Parce que le grand peigne est trop long et rend la tonte de la moustache très difficile.

Avantages

Facile à manier. Socle utile. Efficace pour les barbes courtes (plus courtes que 10mm)

Inconvénients

Le peigne pour les longues barbes est trop long donc très difficile de se tondre la moustache.

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

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