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  • Précision maximale pour un effort minimal
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Beard Trimmer 5000 SeriesStylisation de la barbe avec compartiment à poils

BT5775/15

Précision maximale pour un effort minimal
Bénéficiez d'une précision totale sans effort. Avec ses lames auto-affûtées en métal et son compartiment innovant pour collecter les poils, notre tondeuse vous offre une expérience de rasage simple et précise. De plus, la technologie BeardSense permet d'augmenter la puissance au bon moment.
Voir tous les avantages

Pour une barbe précise et moins de nettoyage

Précision maximale pour un effort minimal

  • Lames 100 % métal

  • Pas de 0,2 mm

  • Technologie BeardSense

  • Compartiment de collecte des poils

  • Jusqu'à 100 minutes d'autonomie

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.

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