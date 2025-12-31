Garantie de 2 ans
BT5775/15
Lames 100 % métal
Pas de 0,2 mm
Technologie BeardSense
Compartiment de collecte des poils
Jusqu'à 100 minutes d'autonomie
Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.
Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.
Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.
Notation globale
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat