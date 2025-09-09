Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Toutes les séries
Beard Trimmer 5000 Series Stylisation de la barbe avec compartiment à poils
Soutien
BT5775/15
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l’achat et obtenez une garantie prolongée (des conditions peuvent s’appliquer).
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (10)
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?
Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider