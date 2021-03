Un son adapté à votre foyer

Débarrassez-vous des fils et profitez en toute liberté de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos grâce à la diffusion Bluetooth. Il vous suffit de connecter votre iPod, votre iPhone ou votre iPad à votre ordinateur par USB et de les synchroniser. Vous pouvez utiliser la batterie ou la préserver en optant pour un branchement physique. Voir tous les avantages