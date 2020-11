Conçu pour optimiser la capacité dans un format compact

Profitez davantage d'espace et attendez plus longtemps avant d’effectuer un remplissage grâce à la grande capacité des réservoirs de grains, d’eau et de déchets dans un design ultra-compact. Cette machine intelligente et super-automatique vous offre le maximum de commodité et une performance exceptionnelle grâce aux réservoirs d’eau, de grains et de déchets à grande capacité.