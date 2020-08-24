Garantie de 2 ans
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FM32FD175E/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
32 Go
Motion Edition 3.2
Lot de 3
Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Notation globale