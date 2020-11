Filtre 99,97 % des particules de 0,3 µm

Le filtre HEPA Philips NanoProtect série 2 est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Il peut capturer jusqu'à 99,97 % des particules, même celles de 0,3 micron, ce qui correspond à la taille de la plupart des allergènes, des particules, des bactéries et des virus nocifs en suspension dans l'air. Le filtre de haute qualité doté d’une structure ferme et stable assure l’écoulement de tout l’air par le filtre et la grande efficacité de la filtration.