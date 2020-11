Élimine 99 % des particules polluantes à l’intérieur du véhicule. Purifie l’air en 15 minutes.

En plus d’éliminer 99 % des particules fines nocives de 0,3 µm (PM2,5) comme la fumée des gaz d’échappement industriels et automobiles, la poussière, les allergènes, les bactéries et les virus, la technologie de filtration unique à 3 couches neutralise 99 % des gaz toxiques émanant notamment des garnitures et des matériaux en plastique utilisés à l’intérieur d’une voiture.