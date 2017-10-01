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GoPure Compactpurificateur d’air pour véhicule

GPC20GPX1

Pour un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture

Profitez d’un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture grâce au purificateur d’air intérieur pour véhicule Philips GoPure. Le système de filtration à 3 couches de Philips élimine jusqu’à 99 % des particules polluantes à l’intérieur d’un véhicule, ce qui préserve votre santé et celle de votre famille.

Voir tous les avantages

Pour un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture

  • Modèle compact de luxe

  • avec indicateur de salubrité de l’air

Indice de qualité de l’air à trois niveaux

Indice de qualité de l’air à trois niveaux

Le capteur intégré de particules en suspension dans l’air indique la qualité actuelle de l’air : excellente (bleu), moyenne (jaune) et mauvaise (rouge).

Cordon d’alimentation 12 V de 4 m et accessoires de montage fournis

Cordon d’alimentation 12 V de 4 m et accessoires de montage fournis

Ce purificateur d’air comprend un cordon d’alimentation 12 V de 4 m et des accessoires de montage qui vous permettent de l’installer en toute sécurité sur le tableau de bord, sur l’appuie-tête, sous les sièges et sous la lunette arrière.

Fonction marche/arrêt automatique, témoin de remplacement de filtre

Fonction marche/arrêt automatique, témoin de remplacement de filtre

Ce purificateur d’air s’active automatiquement dès que vous démarrez votre véhicule, comporte 2 vitesses vous permettant de régler la puissance de filtration et 1 témoin de remplacement de filtre.

Spécificités Techniques

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