Garantie de 2 ans
GPC20GPX1
Pour un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture
Profitez d’un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture grâce au purificateur d’air intérieur pour véhicule Philips GoPure. Le système de filtration à 3 couches de Philips élimine jusqu’à 99 % des particules polluantes à l’intérieur d’un véhicule, ce qui préserve votre santé et celle de votre famille.
Modèle compact de luxe
avec indicateur de salubrité de l’air
Le capteur intégré de particules en suspension dans l’air indique la qualité actuelle de l’air : excellente (bleu), moyenne (jaune) et mauvaise (rouge).
Ce purificateur d’air comprend un cordon d’alimentation 12 V de 4 m et des accessoires de montage qui vous permettent de l’installer en toute sécurité sur le tableau de bord, sur l’appuie-tête, sous les sièges et sous la lunette arrière.
Ce purificateur d’air s’active automatiquement dès que vous démarrez votre véhicule, comporte 2 vitesses vous permettant de régler la puissance de filtration et 1 témoin de remplacement de filtre.
Notation globale