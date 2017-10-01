Pour un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture

Profitez d’un air frais et sain à l’intérieur de votre voiture grâce au purificateur d’air intérieur pour véhicule Philips GoPure. Le système de filtration à 3 couches de Philips élimine jusqu’à 99 % des particules polluantes à l’intérieur d’un véhicule, ce qui préserve votre santé et celle de votre famille.