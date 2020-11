Cuisson uniforme de toutes les faces grâce aux réflecteurs de chaleur uniques

Les barbecues conventionnels entraînent souvent des variations de température, et notamment une chaleur excessive, pouvant brûler les aliments. Grâce au barbecue d'intérieur à fumée réduite Philips, plus besoin de régler la température. L'appareil chauffe rapidement pour atteindre les 230 °C (446 °F), soit la valeur idéale pour saisir la viande, et il maintient cette température tout au long du processus de cuisson. Ce réglage parfait vous permet de faire griller plusieurs types d'aliments à la fois et d'obtenir facilement des grillades savoureuses, juteuses et uniformément colorées.