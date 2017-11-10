Garantie de 2 ans
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HD6971/00
Accessoire
Rôtissoire en inox
Parfait pour le poulet, le porc, l'agneau et le canard. Cette brochette rotative automatique est dotée d'une vitesse de rotation constante qui garantit un rôtissage uniforme de vos aliments et une peau croustillante qui enferme les jus naturels.
La position surélevée permet la circulation de la chaleur, ce qui vous garantit une volaille parfaitement cuite, à la peau croustillante et dorée.
Le cadre de conception unique peut être replié à plat. Facile à installer et à ranger dans le placard.
Notation globale