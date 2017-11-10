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La rotation automatique assure un rôtissage uniforme

Parfait pour le poulet, le porc, l'agneau et le canard. Cette brochette rotative automatique est dotée d'une vitesse de rotation constante qui garantit un rôtissage uniforme de vos aliments et une peau croustillante qui enferme les jus naturels.

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La position surélevée permet la circulation de la chaleur, ce qui vous garantit une volaille parfaitement cuite, à la peau croustillante et dorée.

Cadre pliable en inox pour une installation et un rangement faciles

Le cadre de conception unique peut être replié à plat. Facile à installer et à ranger dans le placard.

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