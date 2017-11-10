De délicieux plats rôtis, pratiquement sans fumée

Cette rôtissoire en acier inoxydable est conçue spécialement pour le gril d'intérieur à fumée réduite Avance. Elle améliore la polyvalence du gril en offrant une alternative pour rôtir du poulet, du porc ou de l'agneau à la perfection, pratiquement sans fumée.