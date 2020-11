20 000 tasses du café le plus fin avec des moulins en céramique durable

Nos moulins sont fabriqués en céramique de haute technologie, d’une robustesse et d’une précision exceptionnelles. Les grains frais sont moulus doucement, sans risque de surchauffe. On extrait le meilleur des saveurs et des arômes, garantissant un café au goût supérieur pour au moins 20 000 tasses.