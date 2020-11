Le groupe d’infusion entièrement amovible peut être nettoyé en un clin d’œil

L’efficacité et la facilité d’utilisation ont été les principales sources d’inspiration de Saeco lors de l’invention du premier groupe d’infusion, il y a 30 ans. Aujourd’hui, ce bijou de technologie est toujours aussi ingénieux et performant. Rien n’a changé pour son nettoyage : il vous suffit de le retirer et de le laver à l’eau du robinet pendant quelques secondes, puis de le réinsérer tout aussi facilement.