Cappuccino et latte macchiato en un seul geste grâce au réservoir de lait

Savourer un cappuccino ou un latte macchiato onctueux et à la température idéale ne pourrait pas être plus simple. Il vous suffit de verser du lait dans le réservoir, d’insérer le réservoir dans la machine et de choisir votre boisson préférée. Que vous optiez pour un cappuccino ou une simple mousse de lait, votre boisson est prête en quelques secondes, sans éclaboussures et à la température idéale.