Personnalisez et enregistrez chaque boisson facilement au moyen de l'application

L’application Saeco Avanti vous offre l’expérience espresso la plus avancée qui soit. Elle vous permet d’accéder à tout un monde de boissons spécialisées, sur mesure et selon vos désirs. Vous pouvez facilement personnaliser et mémoriser les degrés d’intensité, de longueur, de température et de goût pour chaque boisson. Explorez, expérimentez, créez toutes les délicieuses boissons que vous pouvez imaginer du confort de votre fauteuil, et stockez un nombre infini de créations dans votre application.