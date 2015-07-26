Garantie de 2 ans
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Friteuse saine
Multicuiseur
Noir
800 g
La technologie exclusive Rapid Air d'Airfryer vous permet de frire, cuire, rôtir et griller vos plats et en-cas les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique ! En outre, Philips Airfryer avec sa technologie Rapid Air dégage moins d'odeurs qu'une friteuse traditionnelle. Facile à nettoyer, elle est également sûre et économique !
Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 200 degrés. Dégustez des frites croustillantes, viandes et autres plats, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !
4.5
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
mamy62
26/07/2015
Canada
friteuse
très bon produit en possède une ancienne celle ci et pour la remplacer n'ai jamais tomber en panne fait toujours de bonnes frites mais voilà elle a fait son temps j’espère que la remplaçante me rendra le même service car en plus je faisait aussi des nuggets ds pillons de poulets et quelque fois des petite brioches
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/20 Airfryer
patchou
15/05/2020
Canada
Acheteur vérifié
c est tres bien il s agit de s adapter
malheureusement les accessoires qui vont avec l appareil sont tres dispendieux mais je songe quand meme a me les procurer ainsi qu un panier a frites supplémentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.