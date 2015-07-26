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  • Des fritures plus saines !
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Viva CollectionAirfryer

HD9220/26

4.5
| (2) Critiques | 100% recommandent ce produit
Des fritures plus saines !
La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !
Voir tous les avantages

Avec la technologie Rapid Air pour des résultats parfaits

Des fritures plus saines !

  • Friteuse saine

  • Multicuiseur

  • Noir

  • 800 g

Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

Des fritures saines avec la technologie Rapid Air

Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. Le fond en étoile de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson homogène de vos aliments préférés.

Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

2

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

26/07/2015

Canada

Canada

friteuse

très bon produit en possède une ancienne celle ci et pour la remplacer n'ai jamais tomber en panne fait toujours de bonnes frites mais voilà elle a fait son temps j’espère que la remplaçante me rendra le même service car en plus je faisait aussi des nuggets ds pillons de poulets et quelque fois des petite brioches

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/20 Airfryer

15/05/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

c est tres bien il s agit de s adapter

malheureusement les accessoires qui vont avec l appareil sont tres dispendieux mais je songe quand meme a me les procurer ainsi qu un panier a frites supplémentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/26 Airfryer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/26 Airfryer

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Avis de non-responsabilité

  1. Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.