Garantie de 2 ans
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Friteuse saine
Multicuiseur
Noir
800 g
Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. Le fond en étoile de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson homogène de vos aliments préférés.
Son minuteur intégré vous permet de prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !
L'Airfryer Philips avec technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.
4.5
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
mamy62
26/07/2015
Canada
friteuse
très bon produit en possède une ancienne celle ci et pour la remplacer n'ai jamais tomber en panne fait toujours de bonnes frites mais voilà elle a fait son temps j’espère que la remplaçante me rendra le même service car en plus je faisait aussi des nuggets ds pillons de poulets et quelque fois des petite brioches
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/20 Airfryer
patchou
15/05/2020
Canada
Acheteur vérifié
c est tres bien il s agit de s adapter
malheureusement les accessoires qui vont avec l appareil sont tres dispendieux mais je songe quand meme a me les procurer ainsi qu un panier a frites supplémentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Viva Collection HD9220/26 Airfryer
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.