Accroissez la surface de cuisson de votre Airfryer

L'accessoire à double couche pour friteuse Airfryer de Philips maximise l'espace de cuisson. Cuisez, grillez ou faites frire des hamburgers savoureux, des ailes de poulet, du poisson et plus de façon simple et rapide. Pour plus de polyvalence, utilisez les brochettes pour faire des brochettes aux légumes ou à la viande. Voir tous les avantages