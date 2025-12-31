Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9904/00
Accessoire double niveau
Convient aux Airfryer VIVA
Le tiroir amovible et le panier sont dotés d'un revêtement antiadhésif et sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.
Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement et plus sainement.
Cet accessoire vous permet de cuire des ingrédients plats, tels que des steaks hachés.
Notation globale