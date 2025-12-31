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  • Augmentez l'espace de cuisson de l'Airfryer
  • Augmentez l'espace de cuisson de l'Airfryer

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Collection VivaAirfryer

HD9904/00

Augmentez l'espace de cuisson de l'Airfryer
Maximisez la surface de cuisson de l'Airfryer Philips avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement et rapidement. Pour plus de variété, préparez des brochettes de légumes ou de viande grâce aux piques fournies.
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Produits compatibles
Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XL

HD9240/94

Accessoire Airfryer

Augmentez l'espace de cuisson de l'Airfryer

  • Accessoire double niveau

  • Convient aux Airfryer VIVA

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Le tiroir amovible et le panier sont dotés d'un revêtement antiadhésif et sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

Accessoire double niveau pour une plus grande variété de plats

Accessoire double niveau pour une plus grande variété de plats

Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement et plus sainement.

Cet accessoire vous permet de cuire des ingrédients plats

Cet accessoire vous permet de cuire des ingrédients plats

Cet accessoire vous permet de cuire des ingrédients plats, tels que des steaks hachés.

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