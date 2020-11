A démontré son efficacité dans le traitement de la dépression saisonnière

Notre corps utilise la lumière du soleil pour régir une variété de fonctions ayant une incidence sur l'humeur et le niveau d'énergie. En cas de manque de lumière du soleil, nous avons souvent l'impression de manquer d'entrain et d'énergie. Durant les mois d'hiver, ces symptômes sont plus fréquents et entraînent ce que l'on nomme la « dépression saisonnière ». La photothérapie est un moyen simple et naturel de vous aider à améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie pour vaincre la dépression saisonnière sans médicaments ni stimulants artificiels. De plus, la plupart des gens ressentent les bienfaits de la lumière en quelques jours seulement.