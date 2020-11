Ajoutez des sons et de la musique par USB

Vous pouvez être réveillé par un nouveau son chaque jour en téléchargeant à l'adresse www.philips.com des chansons spécialement composées à cet effet et en les stockant sur une clé USB. Vous n'aurez alors plus qu'à insérer la clé dans votre lampe-réveil et à choisir la chanson que vous avez envie d'entendre à l'heure programmée de votre réveil. Et vous pouvez bien sûr écouter vos propres fichiers MP3 stockés sur la clé.