Conçue par Philips, forte de 100 ans d'expertise dans les technologies lumineuses.

La société Philips a été fondée il y a plus d'un siècle. À l'époque, elle fabriquait et vendait des ampoules. Elle est depuis devenue une société mondiale qui innove dans bien des domaines et l'éclairage reste encore aujourd'hui au cœur de ses activités. Philips est fière de proposer à ses clients cette lampe-réveil qui s'inscrit dans la lignée de ses traditions et repose sur sa longue expertise en matière éclairage.