La lampe-réveil dont l'effet est cliniquement prouvé

Il est cliniquement prouvé que la lampe-réveil de Philips améliore votre bien-être général dès votre réveil. Plusieurs études indépendantes ont démontré que notre lampe-réveil aide à améliorer la qualité du réveil à égayer votre humeur et à faire en sorte que vous sentez plus frais et dispos le matin. Parmi les utilisateurs, 92 % disent que la lampe-réveil les réveille de façon agréable, tandis que 88 % disent que la lampe-réveil leur offre une meilleure façon de se réveiller.* De plus, 92 % des utilisateurs trouvent que sortir du lit est plus facile.**