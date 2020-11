Sa conception moderne ajoute une touche de style à votre chambre

Sa conception raffinée et élégante évoque la forme du soleil. Les éléments fonctionnels sont cachés et les contrôles de réglages sont accessibles depuis la surface de la lumière, qui est rétro-éclairée par des DEL et visible lorsqu’elle est activée. Grâce à son allure épurée et profilée, cette conception délicate et contemporaine convient à la plupart des décors.