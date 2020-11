Personnalisez le lever et le coucher du soleil

Transformez votre routine de réveil et de sommeil grâce à une aube personnalisée en réglant la durée et l’intensité de la lumière et en sélectionnant les sons apaisants de votre choix. Cette veilleuse et lampe-réveil connectée, qui offre 4 différents levers de soleil, vous permet de personnaliser chaque journée et ainsi de connaître une aube d’une blancheur lumineuse, un petit matin ravigotant comme dans les pays du Nord ou encore une aurore rose tendre digne d’une île des Caraïbes.