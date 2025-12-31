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  • Lift & Cut

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Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

Pour un rasage en douceur et moins d'irritation avec la lotion

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