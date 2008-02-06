Garantie de 2 ans
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HQ3/40
Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats
Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasoir tous les deux ans
Lift & Cut
3 têtes
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
Le système à lame permet de redresser les poils pour un rasage de près encore plus confortable.
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