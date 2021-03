Système de rasage unique avec distributeur de lotion NIVEA FOR MEN

La lotion ou le gel NIVEA FOR MEN prépare votre peau en l'hydratant pendant le rasage pour vous raser avec plus de précision et empêcher l'irritation. Enrichi de vitamines et sans alcool pour une peau saine et tonifiée. Système à cartouche facile à insérer.