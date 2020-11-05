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  • Rapide, précis et efficace
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Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ8270/17

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Rapide, précis et efficace
Les têtes de rasage Speed-XL à trois anneaux du rasoir électrique Philips offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace.
Voir tous les avantages
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La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Rapide, précis et efficace

  • Avec témoin de niveau de charge

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

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Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

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5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

05/11/2020

Canada

Canada

Tres bon

Depuis quelques années que je l utilise et il est encore bon. Je viens de changer pour plus récent de Philips et j espère qu il sera aussi bon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/18 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 