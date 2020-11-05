Garantie de 2 ans
Plus offert
Avec témoin de niveau de charge
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
05/11/2020
Canada
Tres bon
Depuis quelques années que je l utilise et il est encore bon. Je viens de changer pour plus récent de Philips et j espère qu il sera aussi bon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/18 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/18 Rasoir électrique
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.