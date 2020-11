Technologie ChopDrop pour des morceaux réguliers et secs

Accessoire multihachoir avec technologie Chopdrop et des lames ultra-affûtées, qui vous permet de hacher toutes sortes d'ingrédients comme un chef. Le compartiment à conception unique est conçu pour retenir les aliments pendant que les trois lames les hachent. Une fois les morceaux à la taille optimale, ils sont déposés dans le bol, secs et réguliers à chaque fois. Idéal pour les oignons, mais aussi pour les autres fruits et légumes, le fromage, les noix et bien plus, pour des salades maison délicieuses.