Prépare une livre de pâtes ou de nouilles en seulement 15 minutes

Dotée d'une conception ingénieuse et fabriquée dans un matériau robuste, la machine à pâtes et à nouilles Philips peut exercer une force de 1 600 livres sur la pâte pendant l'extrusion, ce qui permet non seulement d'obtenir un procédé de fabrication rapide de seulement 15 minutes, mais garantit également la texture et le goût unique des pâtes et des nouilles.