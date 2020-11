Technologie de libération des nutriments ProBlend Extreme

La technologie efficace ProBlend Extreme permet d’obtenir des résultats aussi onctueux que savoureux, qu’il s’agisse de mélanger des fruits mous ou des noix dures. Et comme ce mélangeur est équipé d’un dôme de réduction du bruit, votre famille peut fermer l’œil quand vous êtes à l’œuvre. Ce mélangeur à haute vitesse est doté d’une puissance de 1 800 W et d’un moteur allant à une vitesse de 35 000 tr/min, ce qui permet de pulvériser aisément les ingrédients durs. Cela permet de briser les parois cellulaires et ainsi de libérer de grandes quantités de nutriments, dont les caroténoïdes, la vitamine A et la vitamine C.