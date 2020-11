Humidification hygiénique

Respirez mieux grâce à l'humidificateur Philips Humidifier Series 2000. La technologie NanoCloud par évaporation propage 99 % moins de bactéries* c. les principaux humidificateurs à ultrasons et prévient les flaques d'eau et la poussière blanche.* Parfait pour la chambre à coucher ou la pouponnière. Voir tous les avantages