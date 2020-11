Conception encastrable pour un positionnement simple de la tête de brosse

Votre tête de brosse C1 SimplyClean s'adapte parfaitement avec n'importe quel manche de brosse à dents Philips Sonicare, à l'exception des modèles PowerUp Battery et Essence. Vous n'avez qu'à retirer la tête de brosse et en insérer une nouvelle pour faciliter le remplacement et le nettoyage.