Poils profilés épousant la forme naturelle de vos dents

Les poils de la brosse à dents électrique Philips Sonicare sont taillés de façon à épouser au mieux la forme naturelle des dents. Les pics et les creux qui jalonnent la tête de la brosse ont été définis dans un souci d'ergonomie pour suivre au plus près les courbes de la dentition et s'insérer entre les dents pour vous éviter de rater certains endroits lors du brossage.