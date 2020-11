Renforcement de la santé des gencives en deux semaines seulement

Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare permet un nettoyage optimal entre les dents et sur les gencives pour renforcer la santé des gencives en deux semaines seulement. En outre, elle contribue à bien mieux nettoyer entre les dents et à éliminer nettement plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle.