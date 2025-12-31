Garantie de 2 ans
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HX9902/75
HX992B
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HX992R
HX9902/77
Paquet de 2
Encastrable
Sans latex
Couplage en mode BrushSync
Le brosse-langue TongueCare+ vous permet de transformer rapidement votre brosse à dents Philips Sonicare en un brosse-langue sonique. Il se clipse sur le manche de votre brosse à dents Philips Sonicare comme une tête de brosse classique. Simple à utiliser, à remplacer et à nettoyer, ce brosse-langue innovant est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare clipsables, ce qui facilite l'intégration du nettoyage de la langue à vos gestes d'hygiène bucco-dentaire quotidiens. Il est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.
Vous devez pouvoir atteindre toutes les zones de votre langue pour qu'elle soit véritablement propre. La forme ergonomique du brosse-langue TongueCare+ rend cela possible tout simplement. Sa petite tête flexible vous permet d'éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine dans tous les recoins.
Le brosse-langue intelligent TongueCare+ contient une puce qui communique avec le manche de la brosse à dents. Ainsi, lorsque vous le clipsez, le manche le reconnaît automatiquement et sélectionne le mode et le niveau d'intensité appropriés pour optimiser les performances de nettoyage. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton marche/arrêt.
Notation globale