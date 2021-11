Un nettoyage Philips Sonicare pour votre langue

TongueCare+ est le seul brosse-langue avec la puissance Philips Sonicare qui élimine les bactéries causant la mauvaise haleine à chaque passage. Ses 31 000 vibrations par minute délogent les résidus sur la langue, élimine les bactéries causant la mauvaise haleine et permet au vaporisateur pour la langue Philips Sonicare BreathRx d’aller plus en profondeur pour tuer les bactéries. Vous sentirez votre langue plus propre et conserverez une haleine fraîche plus longtemps.