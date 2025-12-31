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  • Un nettoyage Philips Sonicare, pour votre langue
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Plus offert 

Philips Sonicare TongueCare+Brosse-langue

HX8072/11

Un nettoyage Philips Sonicare, pour votre langue
Transformez une brosse à dents Philips Sonicare en un brosse-langue sonique. Grâce aux micropoils spécialement conçus, notre brosse-langue TongueCare+ intelligent nettoie votre langue en profondeur lorsqu'il est employé avec le vaporisateur pour la langue Philips Sonicare BreathRx.
Voir tous les avantages
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Le seul brosse-langue avec la puissance de Sonicare

Un nettoyage Philips Sonicare, pour votre langue

  • Paquet de 2

  • Encastrable

  • Sans latex

  • Couplage en mode BrushSync

De la brosse à dents au brosse-langue en un seul clic

De la brosse à dents au brosse-langue en un seul clic

Le brosse-langue TongueCare+ vous permet de transformer rapidement votre brosse à dents Philips Sonicare en un brosse-langue sonique. Il se clipse sur le manche de votre brosse à dents Philips Sonicare comme une tête de brosse classique. Simple à utiliser, à remplacer et à nettoyer, ce brosse-langue innovant est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare clipsables, ce qui facilite l'intégration du nettoyage de la langue à vos gestes d'hygiène bucco-dentaire quotidiens. Il est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

Accédez facilement à tous les recoins de votre langue

Accédez facilement à tous les recoins de votre langue

Vous devez pouvoir atteindre toutes les zones de votre langue pour qu'elle soit véritablement propre. La forme ergonomique du brosse-langue TongueCare+ rend cela possible tout simplement. Sa petite tête flexible vous permet d'éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine dans tous les recoins.

S'appaire automatiquement avec le manche de votre brosse à dents

S'appaire automatiquement avec le manche de votre brosse à dents

Le brosse-langue intelligent TongueCare+ contient une puce qui communique avec le manche de la brosse à dents. Ainsi, lorsque vous le clipsez, le manche le reconnaît automatiquement et sélectionne le mode et le niveau d'intensité appropriés pour optimiser les performances de nettoyage. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton marche/arrêt.

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