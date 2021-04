Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents avec tête encastrable Philips Sonicare

Cette tête de brosse s'encastre sur le manche de votre brosse à dents pour un confort optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles. Elle convient à tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare, à l'exception des manches Power Up Battery et Essence.