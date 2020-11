Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats supérieurs**

Vous obtenez toujours le meilleur nettoyage possible grâce au couplage en mode BrushSync™****. La tête de brosse Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care se synchronise avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare dotés de la technologie BrushSync™****, et sélectionne le mode de brossage et le niveau d'intensité optimisés pour un soin des gencives exceptionnel. Il ne vous reste plus qu’à démarrer le brossage.