Surface de contact jusqu'à 4 fois plus importante** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Les patients obtiennent un nettoyage personnalisé chaque fois qu’ils se brossent les dents grâce à notre technologie de nettoyage adaptative. Les bords en caoutchouc souple et flexible permettent à la C3 Premium Plaque Control de s’adapter aux contours uniques de la bouche. Les poils s’ajustent aux gencives et aux dents, offrant jusqu’à 4 fois plus de surface de contact qu’une tête de brosse DiamondClean, pour un nettoyage en profondeur, même dans les zones difficiles d’accès. La technologie de nettoyage adaptative permet également : de suivre en douceur le bord des gencives; d’absorber les excès de pression lors du brossage; et d’assurer un mouvement de brossage amélioré pour une sensation unique dans la bouche et un nettoyage supérieur.