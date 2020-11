Surface de contact jusqu'à 2 fois plus importante** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Vous obtenez un nettoyage personnalisé chaque fois que vous vous brossez les dents grâce à notre technologie de nettoyage adaptative. Les bords en caoutchouc souple et flexible permettent à la Premium Soin des gencives de s'adapter aux contours uniques de vos dents et de vos gencives, d’absorber les excès de pression de brossage et d'améliorer la puissance de notre nettoyage sonique. Les soies s’ajustent à la forme de vos dents et de vos gencives pour vous procurer jusqu'à 2 fois plus de surface de contact qu’avec une tête de brosse ordinaire** pour un nettoyage en profondeur même dans les endroits difficiles d'accès.