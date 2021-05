Une tête de brosse pour un entretien complet La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est la seule chose qu’il vous faut pour obtenir des dents plus propres et plus blanches*** et des gencives plus saines. Cette tête de brosse élimine 20 fois plus de plaque* et jusqu’à 100 % des taches**. Elle permet également d’obtenir des gencives jusqu’à 15 fois plus saines en deux semaines**