Garantie de 2 ans
Plus offert
L2BO/00
Audio haute résolution
Circum-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire de forme
Rangement à plat
L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.
Les transducteurs en néodyme répondent à la dynamique de toute votre musique. Ils ont été conçus de façon à intégrer un évent en leur centre, qui fait ressortir les moyennes et les basses fréquences, diffusant ainsi l'énergie acoustique qui produit des basses étendues mais contrôlées et des fréquences moyennes transparentes. Les transducteurs disposent également d'une légère bobine acoustique qui permet au système de répondre rapidement afin de suivre le rythme de votre musique et de diffuser un son haute définition.
Les haut-parleurs sont soigneusement testés afin d'obtenir un son parfaitement équilibré.
Récompenses
Notation globale