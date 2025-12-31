ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.

Plus offert 

Philips Fidelio FidelioCasque avec micro

L2BO/00

2 Récompenses

Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
Le casque d'écoute avec micro Fidelio L2 allie les plus hautes normes en matière de qualité audio et de confort pour une expérience auditive authentique. Conçus par des experts pour un son naturel aussi fidèle à l'original que possible. Fabrication sublime pour un confort durable.
Voir tous les avantages

Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.

  • Audio haute résolution

  • Circum-auriculaire

  • Coussinets en mousse à mémoire de forme

  • Rangement à plat

Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.

Transducteurs à évents haute définition en néodyme

Transducteurs à évents haute définition en néodyme

Les transducteurs en néodyme répondent à la dynamique de toute votre musique. Ils ont été conçus de façon à intégrer un évent en leur centre, qui fait ressortir les moyennes et les basses fréquences, diffusant ainsi l'énergie acoustique qui produit des basses étendues mais contrôlées et des fréquences moyennes transparentes. Les transducteurs disposent également d'une légère bobine acoustique qui permet au système de répondre rapidement afin de suivre le rythme de votre musique et de diffuser un son haute définition.

Haut-parleurs soigneusement testés pour un son parfaitement équilibré

Les haut-parleurs sont soigneusement testés afin d'obtenir un son parfaitement équilibré.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-612379
  • Award image AWARD-961264

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés