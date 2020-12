Coquilles en aluminium conçues pour la précision acoustique

Les coquilles en aluminium sont sélectionnées pour leur résistance afin d'éliminer les effets de résonance et les vibrations indésirables. Elles sont montées sur une couche en plastique industriel pour rendre les écouteurs encore plus fiables. Cela permet d'atténuer les vibrations aussi efficacement que possible pour un son précis et incisif.