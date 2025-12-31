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  • Lignes et contours précis
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Multigroom series 1000Accessoire tondeuse barbe précision ultime

MG1100/16

Lignes et contours précis
La TONDEUSE MULTISTYLES Philips Series 1000 offre toute la puissance et la précision nécessaires pour tondre, sculpter et raser votre barbe. La technologie DualCut et les différents sabots vous permettent de tondre et tailler votre barbe de façon uniforme, tandis que le rasoir de précision vous permet de définir des lignes et contours parfaitement nets.
Voir tous les avantages

Tondez, sculptez et rasez pour un style parfait

Lignes et contours précis

  • Tondeuse de précision DualCut

  • Tête de rasage de précision

  • Entièrement lavable, pile AA

  • 3 sabots de précision

Tondeuse de précision, pour dessiner parfaitement les contours du visage

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La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de créer et de sculpter de manière uniforme votre barbe (barbe de 3 jours, bouc, pattes, cou ou moustache) avec une excellente visibilité et une grande maîtrise.

Des lames plus aiguisées* pour des contours impeccables avec la technologie DualCut

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La technologie avancée DualCut associe un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements.

Rasoir de précision pour des contours parfaits

Rasoir de précision pour des contours parfaits

Le rasoir à grille de précision 21 mm est muni d'une technologie à grille qui respecte la peau. Il est plus précis qu'un rasoir à lame sur les surfaces étroites, pour un rasage impeccable, même dans les zones difficiles d'accès.

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