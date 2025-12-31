Garantie de 2 ans
Plus offert
MG1100/16
Tondeuse de précision DualCut
Tête de rasage de précision
Entièrement lavable, pile AA
3 sabots de précision
La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de créer et de sculpter de manière uniforme votre barbe (barbe de 3 jours, bouc, pattes, cou ou moustache) avec une excellente visibilité et une grande maîtrise.
La technologie avancée DualCut associe un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements.
Le rasoir à grille de précision 21 mm est muni d'une technologie à grille qui respecte la peau. Il est plus précis qu'un rasoir à lame sur les surfaces étroites, pour un rasage impeccable, même dans les zones difficiles d'accès.
Notation globale
Par rapport au précédent modèle Philips