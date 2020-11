Bords et contours précis

Le Philips MULTIGROOM Series 1000 permet de tailler, définir et raser les poils du visage avec précision et efficacité. Taillez et donnez forme à votre barbe grâce à la tondeuse DualCut et aux peignes de coupe. Définissez des lignes, des bords et des contours nets avec le rasoir de précision. Voir tous les avantages