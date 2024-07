Pour des repas gérés à votre convenance

L'Airfryer à double panier Philips série 3000 gère les temps de cuisson de votre repas de manière à ce que les deux composantes soient prêtes et chaudes en même temps. Dégustez une cuisine saine et savoureuse grâce au grand tiroir adapté aux plats familiaux et au petit tiroir destiné aux accompagnements et aux plats pour une personne.