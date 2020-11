Tondeuse pour le nez, les oreilles et les sourcils avec un confort total

Permet d'atteindre facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous que vos narines sont propres avant d'utiliser la tondeuse et insérez avec précaution la tondeuse à l'intérieur du nez pas à plus de 0,5 cm et tournez lentement. Lors de la coupe des poils des oreilles, assurez-vous que vos oreilles sont sans cire. Pour les sourcils, faites glisser l'un des deux peignes (3 et 5 mm) dans les rainures et taillez avec une légère pression en vous déplaçant dans le sens inverse de la pousse des poils pour des sourcils égaux à la longueur que vous voulez.