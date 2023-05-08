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Plus offert 

Nose trimmer series 3000Tondeuse nez, oreilles et sourcils

NT3650/16

1
| (1) Évaluation
Un confort ultime, sans tiraillement
La tondeuse nez-oreilles Philips series 3000 taille confortablement les poils de votre nez, de vos oreilles, ainsi que vos sourcils. La nouvelle technologie PrecisionTrim et le système Protective Guard ont été conçus pour offrir une coupe simple et efficace, sans tiraillement.
Voir tous les avantages

Coupez les poils de votre nez, de vos oreilles, ainsi que vos sourcils

Un confort ultime, sans tiraillement

  • 100 % confort, sans tiraillement

  • Système Protective Guard

  • Entièrement lavable, pile AA

  • 2 sabots sourcils, housse

Taillez confortablement vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez et de vos oreilles

Taillez confortablement vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez et de vos oreilles

Éliminez facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère.

Coupe facile et efficace sans égratignures

Coupe facile et efficace sans égratignures

Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.

Coupe pratique sous n'importe quel angle

Coupe pratique sous n'importe quel angle

Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.

Spécificités Techniques

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Évaluation

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08/05/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Ce n'était pas un bon rapport qualité / prix.

Appareil très peu efficace à comparer à mon ancien de marque Philips que j'ai utilisé pendant des années.

Avantages

Aucun

Inconvénients

Beaucoup moins efficace que mon ancienne tondeuse à nez de marque Philips. Je suis déçu.

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Tondeuse nez, oreilles et sourcils

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