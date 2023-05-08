Garantie de 2 ans
Plus offert
NT3650/16
100 % confort, sans tiraillement
Système Protective Guard
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots sourcils, housse
Éliminez facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère.
Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.
Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.
1.0
sur 5
1
Évaluation
Foscore
08/05/2023
Canada
Acheteur vérifié
Ce n'était pas un bon rapport qualité / prix.
Appareil très peu efficace à comparer à mon ancien de marque Philips que j'ai utilisé pendant des années.
Avantages
Aucun
Inconvénients
Beaucoup moins efficace que mon ancienne tondeuse à nez de marque Philips. Je suis déçu.
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Tondeuse nez, oreilles et sourcils
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Tondeuse nez, oreilles et sourcils